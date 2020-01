Stigli smo do polovine prelaznog roka, stručnjaci predviđaju još DESET velikih transfera!

Januar je tačno na polovini, što znači i da je prelazni rok završen do pola.



Preostalo je da mnogi klubovi popune praznine, pa očekujemo velike promene ovog januara. Engleski "Sportsmejl" predviđa još deset transfera koji će se dogoditi do kraja ovog januara, pa evo koji su.



Kristijan Benteke je prvi na listi, a zainteresovani su Totenhem i Aston Vila. Totenhem traga za igračem koji će menjati Harija Kejna, a u Kristal Palas je doveden Čenk Tosun.



Drugi je Hvang Hi-Čan, fudbaler i napadač Salcburga oko kog se bore premijerligaški klubovi i momak koji bi mogao da vas iznenadi svojim umećem. Najbliži njegovom potpisu su Lester, Vulverhempton i Brajton.



Treći, Adrien Tameze. Napadač Nice je tražen od strane premijerligaških klubova, ima 25 godina i u punoj je igračkoj snazi, prava je zvezda kluba. Barnli, Sautempton i Šefild junajted su najbliži njegovom potpisu.



Kristijan Eriksen je još uvek fudbaler Totenhema, a mogao bi vrlo brzo da promeni sredinu jer nije preterano zadovoljan u tom klubu. Eriksen ima ponude Intera i Pari Sen Žermena, ali se čini da je Inter bliži u ovom trenutku. Totenhem želi 20 miliona funti, odbili su u utorak 10 miliona od Intera.



Bruno Fernandeš će uskoro postati fudbaler Mančester junajteda, tom klubu je potreban kvalitet na sredini terena i neće se štedeti novac. Fudbaler Sportinga bi mogao ove zime da stigne zaq 64 miliona funti. Videćemo i da li će Pereira biti deo transfera, navijači bi bili zadovoljni takvim razvojem situacije.



Olivije Žiru nije daleko od promene kluba, Inter bi mogao i njega da kupi ovog januara. Lampard bira mlađe igrače, Žiru želi da igra i Inter to može da mu ponudi. Bio bi odlično pojačanje kluba sa San Sira u pohodu na titulu ove sezone u Seriji A.













Bruno Gimaraeš je fudbaler Atletiko Paranaensea, a Arsenal je i više nego zainteresovan. Radi se o momku koji igra na sredini terena, Arteta zna njegove kvalitete i spreman je da ga dovede. Benfika je zainteresovana imajući u vidu da imaju veoma dobar skauting po Brazilu.



Kšištof Pjontek je fudbaler koji bi takođe mogao da promeni sredinu. Napadač Milana je bio jedan od najboljih napadača pre godinu dana, ali je stao u Milanu ove sezone postigavši samo 4 gola. Dolazak Zlatana Ibrahimovića je značio i njegovu selidbu na klupu, možda i u drugi klub. Zainteresovani su Totenhem, Aston Vila i Njukasl.



Emre Čan nije zadovoljan kako sve funkcioniše u Juventusu, otišao je iz Liverpula u nadi da će biti starter, ali od toga nema ništa. Totenhem je zainteresovan na čelu sa Murinjom, ali i Čelsi i Arsenal. Sa druge strane, Čan je govorio o tome kako ne želi da pojačava rivale Liverpula, pa ostaje da vidimo šta će se desiti. Doduše, mislio je na Mančester junajted.



Poslednji, ne i najmanje realan potencijalni transfer jeste transfer Muse Dembelea u Čelsi. Fudbaler Liona je tražena roba, Čelsi je odavno već zainteresovan i kao da priprema podlogu za odlazak Žirua.