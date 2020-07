Stigla potvrda, zvezda napušta Napoli - Iguain broj "2"?!

Napadač Napolija Arkadijuš Milik blizu je odlaska iz Napulju, potvrdio je danas direktor italijanskog kluba Kristijano Đuntoli.



On je u razgovoru za italijanske medije naglasio da Poljak nije ni blizu potpisa novog ugovora sa Napolitancima. Zanimljivo, on se nedeljama povezuje sa ljutim rivalom - Juventusom.



"Koliko ja znam, Juventus nije u pregovorima sa njim, ali ne bi me iznenadilo da dođu po njega, jer je reč o talentovanom napadaču. Milik nije produžio svoj ugovor, tako da nije iznenađenje što najveći klubovi žele da ga dovedu", rekao je Đuntoli i potvrdio kratko na pitanje da li to znači da Poljak ide:



"U ovom momentu, da".







Milik je u Napoli stigao leta 2016. godine iz Ajaksa za 32 miliona evra, ugovor mu ističe narednog juna, tako da je izvesno da će Italijani pokušati da ga prodaju kako bi barem nešto zaradili od njegovog odlaska.







Inače, ne treba podsećati da bi ukoliko ode u Juventus, Milik dobio titulu "Iguaina", koji je izdao Napolitance kada je zatražio da ode u Torino, a Stara dama platila klauzulu od 90 miliona evra i realizovala transfer.