Stigla i potvrda, Barsa već ima prvo zimsko pojačanje!

Kao što smo pisali ranije danas, Barselona će od 1. januara u svojim redovima imati Memfisa Depaja.



Predsednik Liona Žan-Mišel Ola potvrdio je danas da je sve bilo spremno za njegov transfer u "pet do 12", ali da Barselona nije mogla da "ispegla" plate i oslobodi prostor za Holanđanina, čime bi prekršila pravilnik La Lige i probila limit usled pandemije koronavirusa.



Ipak, taj problem će biti rešen do prvog dana zimskog prelaznog roka.



"Memfis je razočaran, ne zbog nas, već zbog toga što Barselona nije uspela da smanji troškove za plate i oslobodi prostor da ga adovede. Depaj čini sve da ode u Barselonu, pokušali smo da obnovimo ugovor, ali je on odbio sve zbog odlaska na Kamp Nou. Čuo sam se dva puta i sa predsednikom Bartomeuom, sve je spremno za njegov transfer, koji nije mogao da se realizuje sada, pa će morati na zimu. Taj transfer je praktično već završen", potvrdio je Ola.



Očekuje se da i Lion sada izađe u susret svom igraču, pošto bi u suprotnom u junu otišao besplatno, pa će ovako uzeti makar nešto od obeštećenja. Očekuje se da to bude između pet i 10 miliona evra.



Podsetimo, na sličan način očekuje se da Barselona na zimu dovede i Erika Garsiju, a više i o tome čitajte u nastavku...