Sterling i Liverpul, opet? Da, moguće je!

Kada je odlučio da napusti Liverpul 2015. godine, Rahim Sterling je dobio status persone non grata na Enfildu.



Od tada, kad god Mančester Siti gostuje Liverpulu i primi loptu, čuju se zvižduci negodovanja zbog izdaje.



Ipak, odjednom se sve češće pojavljuju glasine da bi Sterling mogao da se vrati u Liverpul (?), a to je na indirektan način potvrdio i njegov agent u intervjuu za L'Ekip.



"Iako je Rahim srećan u Sitiju, nikada nije zaboravio Liverpul, jer je tamo postao to što je danas, i kao igrač i kao čovek. Istina, bilo je mnogo varnica kada je odlazio, ali od tada je prošlo dosta vremena i mislim da je danas sve moguće", rekao je Sterlingov agent.



Na to treba dodati i to da je nedavno Sterling odgovarao na pitanja pratilaca na Instagramu i rekao:



"Da budem iskren sa vama, volim Liverpul, oni će uvek biti u mom srce", poručio je Sterling.



Što se tiče Liverpula, Jirgen Klop za sada ne namerava da vrati Sterlinga, meta je Timo Verner, te Džejdon Sančo, ali pitanje je šta sve još može da se desi do kraja sezone, odnosno do početka prelaznog roka.









Da li možete da zamislite Sterlinga ponovo u dresu Liverpula?





Pa, u fudbalu je zaista sve moguće, eto i odjednom je povratak Nejmara u Barselonu, velika želja navijača katalonskog kluba. Isto tako, Leo Bonući je nekako dobio oprost od navijača Juventusa posle ONOG odlaska u Milan na godinu dana, no, u Italiji su takve stvari normalna stvar...





U svakom slučaju, povratak Sterlinga bi sigurno odjeknuo na Ostrvu, ali je tako nešto zaista nezamislivo u ovom trenutku...