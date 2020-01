Šta znači "biti pametan" u prelaznom roku? Murinjo naciljao četvoricu, sin mu "tipovao" desnog beka!

Totenhem se pokrenuo, iako je Murinjo tvrdio da neće kupovati, odnosno kasnije je to preinačio u "biti pametan u prelaznom roku".



I dalje ostaje priča o pozajmici sa otkupom Lemara koji nikada u Atletiku nije ponovio partije iz Francuske, ali prioritet ima odbrana. Nejtan Ake je bliži bivšem klubu Čelsiju koji ima pravo preče kupovine, a izgleda da je najbliži dolasku Umtiti iz Barselone. Njegova cena se posle povreda prepolovila, ne dobija šansu, i iako u junu nije želeo da napusti klub, sada je promenio mišljenje.



Problem napadača posle povrede Kejna ostaje, jedna od opcija je Pjontek koji je izgubio mesto u Milanu dolaskom Ibrahimovića, ali i to bi bila samo pozajmica.



Nerealna je kombinacija da Eriksen bude deo transfera za Škrinjara jer Inter neće pristati, a osim Umtitija iz Barselone je na meti i desni bek Semedo. Murinjo smatra da je veliki problem kraj desne aut linije i da niko od sadašnjih igrača nije ni blizu Tripijea koji je prodat Atletiku.



I na kraju, Bruno Fernadeš koji je bio Murinjova želja i ranije u Junajtedu, ali teško će uspeti da dogovori transfer zemljaka, ako se ne osloboid Eriksena ove zime.



Pominje se i nladi Djed Spens iz Boroa, talentovani štoper koji je bio u Fulamu sa Murinjovim sinom. Mlađi Murinjo je ocu preneo da se radi o momku koji može da igra desnog beka, ali i centralnog odbrambenog igrača, nije postigao dogovor sa Borom i mogao bi da stigne u Totenhem.



Ali, to su akvizicije za budućnost, u idealnom slučaju, Umtiti, Semedo, Bruno Fernandeš i Pjontek bi mogli da pojačaju "Pevce", Levi na sve načine pokušava da proda Eriksena, a mesta nema ni za Orijea, Vertongena, igrače koji nemaju ponude u januaru.