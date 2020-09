Šta posle Donija? Solskjer se sprema za rat sa Liverpulom i Sitijem, kupuje i defanzivca Reala?

Mančester junajted je obavio prvu kupovinu na letnjoj pijaci, stigao je na "Old Traford" vezista holandske reprezentacije, sjajni Doni van de Bek iz Ajaksa, plaćen je 40 miliona evra.



Sjajan posao "Đavola", ali izgleda da je to samo početak.



Naime, Junajted i pored dolaska Van de Beka želi i vezistu minhenskog Bajerna Tijaga Alkantaru!



Španskog reprezentativca želi i Liverpul, navodno bi i on voleo da sarađuje sa Klopom, rešio je da napusti Minhen.



Solskjer je lično obavio razgovor sa bivšim fudbalerom Barselone, Junajted bi mogao da izađe u susret zahtevima Bajerna, koji traži oko 30 miliona evra, ali je u ovom trenutku problem plata.



Alkantara navodno traži previše novca, a Solskjer smatra da mu nisu potrebni igrači koji pokušavaju da izvuku što veću platu od kluba, već igrači koji sa pravim motivima žele da nose dres Junajteda.



Videćemo da li će ipak i Alkantara put "Teatra snova", dolaskom Španca Solskjer bi imao zaista paklen "poker" u veznom redu, pa se spekuliše da bi mogao i da promeni formaciju u 4-4-2 sa popularnim dijamantom na sredini.



Dolazak i Alkantare najverovatnije bi značio i odlazak Freda, iako je Brazilac imao sjajnu sezonu iza sebe.







Ali, izgleda da novi vezista nije trenutno prioritet Junajteda, koji se sada okrenuo pojačavanju zadnje linije.



Naime, kako prenosi sve veći broj medija iz Španije, ali i sa Ostrva, Mančester junajteda pregovara sa madridskim Realom oko kupovine Serhija Regiljona.



Španac je oduševio u dresu Sevilje, za koju je minulu sezonu igrao kao pozajmljen igrača Reala, ali ipak nije kupio Zidana, koji veruju Mendiju i Marselu.



Sevilja bi da ga vrati na novu pozajmicu, ali je sada Junajteda favorit za njegov potpis, jer je spreman da ga otkupi i ponudi mu višegodišnju saradnju.



U Realu se nadaju da bi mogli da zarade 25-30 miliona evra na ime transfera, ali i da bi mogli da ubace povratnu klauzulu, sa čim će se teško složiti na "Old Trafordu".



Solskjer na raspolaganju uz levu aut liniju u odbrani ima Luka Šoa i mladog Brendona Vilijamsa, ali očigledno želi da im pojača konkurenciju, Regiljon bi prestavljao ozbiljno pojačanje.







Dakle, Junajted se sprema da zarati sa Liverpulom oko Alkantare, ali izgleda da to nije jedini "rat" koji je spreman da započne na transfer pijaci.



Naime, kako prenose pojedini italijanski mediji, agent štopera Napolija Kalidua Kulibalija je saopštio čelnicima kluba sa "San Paola" da i "Đavoli" žele sjajnog Senegalca.



Siti je odavno favorit za njegov potpis, ali De Laurentis tvrdi pazar, traži 80 miliona evra, što niko nije spreman da ponudi.



Pisalo se da su se dve strane dogovorile za 10 miliona manju sumu, ali je De Laurentis demantovao te navode, istakao je da Kulibali može da ide ovog leta, ali samo uz pravu ponudu.



Ramadani ga je sada obavestio da je za njegovog klijenta zainteresovan i Junajted, ali da ni oni nisu spremni da plate 80 miliona.



Priča se proprilično zakomplikovala, utisak je da je Siti i dalje favorit, ali Junajted je itekako spreman da im pomrsi račune.



Opšti utisak je da je Junajted tek počeo, od Sanča su odustali, izvesno je da će pokušati da ojačaju i napad, pisalo se o Daglasu Košti iz Juventusa, ali nikakva ponuda još nije poslata u Torino.