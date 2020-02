Šta dalje? Pep ima tri opcije, ali ovo je najverovatnija!

Posle prvobitnog šoka, svi se pitaju šta će biti sa Pepom Gvardiolom, ako kazna ostane na snazi.



Ponovimo još jednom, Siti je izbačen iz Lige šampiona na dve godine zbog "montiranih" sponzorskih ugovora, kažnjeni su i 30 miliona evra, pa je sada sve neizvesno, iako nisu iznenađeni i imaju spreman odgovor na kaznu.



Ali, šta ako se ona održi na Arbitraži u Lozani, pa čak i ako bude smanjena na sezonu.



Gvardiola koji je sa klubom osvojio dve titule, dva liga kupa i jedan nacionalni kup ima ugovor do 2021.



On je insistirao ove sezone da će ostati do kraja, ako ne dobije otkaz zbog neuspeha, za šta bi smatrao eliminaciju od Reala, odnosno loš učinak u Ligi šampiona, ali nije želeo da produži ugovor sa Sitijem na još tri sezone.



To je dalo prostor spekulacijama, Siti želi Poketina, pa su se pojavljivale vesti o tome da će Pep otići već na kraju sezone, kako bi Argentinac seo na klupu "Građana" čime bi bilo sprečeno da preuzme rivalski Junajted.



Ali, šta je Gvardiolina budućnost?













Pisalo se o Juventusu i prošlog leta, i pre par nedelja, Anjelijeva opsesija je da dovede Španca na klupu, Juventus će mu ponuditi da sam ispiše ček. Ali, Gvasrdiola je, prema nekim informacijama preporučio svog prijatelja Sarija Juventusu i čini se da ne bi želeo da ga nasledi odmah. Postoji mogućnost da uzme, kao posle odlaska iz Barselone, ponovo godinu dana odmora, pa da od leta 2021. razmatra ponude.



Šta su još dve opcije?



Navodno, Bajern se sada pokolebao oko Tuhela, i probaće da ubede Gvardiolu da se vrati u Minhen. On je svojevremeno rekao da bi se vratio jednog dana, ali to ne znači ništa, bila je to kurtoazija na odlasku gde je proveo tri godine, vladao u nemačkom fudbalu, ali nije uspeo da napravi ništa u Evropi, nije stigao dalje od polufinala.











PSŽ je, čini se najrealnija opcija i to iz par razloga.



Prvo povezanost sa Katarom, Pep je jedno od zaštitnih lica kampanje za Mundijal u ovoj zemlji. Drugo, prilika da radi sa Mbapeom, u Parizu su sigurni da bi i Nejmar i Mbape potpisali nove ugovore ako bi stigao Gvardiola. Uz to, Španac ne bi morao da brine o novcu, budžet je neograničen, a u timu već ima nekoliko igrača u veznom redu po njegovom ukusu. Ova varijanta, izazov da mirno radi nekoliko godina, ne brine o domaćim titulama i ustremi se na Ligu šampiona deluje kao možda i najbolja solucija za Pepa Gvardiolu.













Ali, to su samo analize i najave, videćemo šta će biti sa žalbom Sitija u Lozani, ali i da li će posle toga Gvardiola odlučiti da ode ili će poštovati ugovor do samog kraja, bez Evrope...





Inače, priče o povratku u Barselonu, poruke da su mu "vrata uvek otvorena" nemaju nikakve veze sa realnošću, on se sigurno, što su potvrdili i ljudi iz njegovog okruženja neće nikada vratiti na klupu kluba.