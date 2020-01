Šta čeka Lamps? Na stolu 170 miliona, ovo je odluka?

Navijači Čelsija su ustreptali, klub je ponovo poražen, loša forma se nastavlja, nisu iskoristili poraze Junajteda i mršave rezultate Totenhema da stvore prednost na četvrtom mestu. Vesti se smenjuju iz časa u čas, Frenk Lampard je najavio pojačanja, ali od toga za sada nema ništa.



Poslednje što se jutros čulo je da je Čelsi blizu da završi posao oko Dembelea iz Liona, odnosno da će Žan-Mišel Ola popustiti i prihvatiti 40 miliona plus Žirua, ali su Francuzi demantovali da je dogovor blizu.



Izostanak Bena Čilvela za vikend iz tima Lestera je pogrejao nadu "Plavaca", da se nešto dešava i da je odlični bek blizu dolaska u London. Ali, možda ne završi na "Stamford Bridžu", sada se pominje i Totenhem koji bi uz novac poslao i Rouza. Osim Čilvela pominje se i bek Portoa Aleks Teleš, ali i on je skup oko 60 miliona evra.



Lamps je opet upozorio klub da ne mogu da zavise od 22-godišnjeg Ejbrahama u napadu i da je potreban iskusniji napadač. Dembele ima više iskustva, ali ako ne uspeju da se dogovore sa Lionom, ostaje eventualno Timo Verner, ili možda Kavani, mada ne žele tako stare igrače.



I na krajum, nema baš puno opcija za odbranu, tačnije ni potrebe, Kristensen je trenirao bolje, Ridiger se oporavi, Zuma i Tomori se nametnuli u odsustvu alternativa tokom jeseni. Bilo je planirano da eventualno odlaskom Danca, klub snage ustremi na dovođenje sjajnog Danka iz Brajtona, ali od toga nema ništa.



Stiče se utisak da će u najboljem slučaju, Lampard dovesti dva nova igrača, levog beka i napadača, ali da je napadač prioritet i da će najveći deo novca biti uložen u nekoga ko garantuje golove.



Ko će to biti videćemo, tek, Lampard ima oko 170 miliona evra da potroši, izgleda da je rešio da većinu novca ostavi za leto...