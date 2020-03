Šta će biti sa igračima kojima ističe ugovor i kada će početi prelazni rok?

Kako prenosi "Gardijan", FIFA je dala svoj predlog po pitanju igrača kojima 30. juna ističu ugovori sa klubom, kao i po pitanju prelaznog roka, koji bi izvesno mogao da bude odložen zbog pauzirane sezone.



Fudbal je u praktično u čitavom svetu stao zbog pandemije koronavirusa, to ostavlja ozbiljne posledice na klubove, a pošto se još uvek ne zna kada će se nastaviti fudbalske sezone i da li će se nastavljati, pitanje je šta će biti sa igračima koji ostaju bez ugovora kroz par meseci.



Predlog FIFA je da se tim igračima produže ugovori do završetka sezone, kad god ona da bude, a da isto bude urađeno i za narednu sezonu, kako je izvesno da bi pomeranje kraja tekuće sezone, dovelo do pomeranja početka, pa samim tim i završetka naredne.



Postavlja se pitanje i šta će biti sa letnjim prelaznim rokom, sve je izvesnije da se šampionati koji budu nastavljeni neće završiti pre jula.



Jasno, predlog svetske kuće fudbala je da se prelazni rokovi pomere u skladu sa datumima koji budu postavljeni za nastavak, samim tim i kraj sezone.



Dotakli su se i potencijalnih preklapanja, kako je izvesno da se neće sve lige vratiti u isto vreme, pa bi moglo da dođe do preklapanja određenih šampionata sa početkom prelaznog roka.



U tom slučaju bi klubovi imali pravo da zadrže igrače, osim ako sve strane ne pristanu na transfer.



Radna grupa FIFA će sutra imati sastanak, na kojem će biti razmatrani pomenuti predlozi.