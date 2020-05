Šta će biti sa igračima koji su na pozajmicama kada se sezona nastavi? Junajted dao pravi primer!

Veliko je pitanje šta će biti sa igračima koji 30. juna ostaju bez ugovora u svojim klubovima, s obzirom da je izvesno da će se sezone igrati i nakon pomenutog datuma.



Trebalo bi da ti igrači dobiju produžetak saradnje na još mesec, dva, a onda, da po okončanju sezone dobiju odrešene ruke u potrazi za novom sredinom.



Isto pitanje se postavlja i za igrače koji su na pozajmicama i kojima pozajmice takođe ističu 30. juna, jasno je da je sudbina tih igrača u rukama njihovih matičnih klubova.



Tako je Mančester junajted odlučio da ispadne fer i korektan, pristali su da produže pozajmicu mladom golmanu Dinu Hendersonu u ekipi Šefild junajteda.



Ovaj 23-godišnji čuvar mreže je zablistao u Premijer ligi ove sezone na golu "Blejdsa", u 10 navrata je sačuvao mrežu, jedan je od najzaslužnijih što ekipa Krisa Vajldera ima jednu od najboljih odbrana u ligi.



Bojali su se u klubu da bi Henderson mogao da se vrati na "Old Traford" u junu, posebno jer se sa "Đavolima" bore za mesto u Evropi, tako bi se našli u velikom problemu, ali je Junajted istakao da će mu dozvoliti da ostane na "Bramal lejnu" do kraja sezone, koliko god ona bude trajala.



Dakle, Vajlder ne mora da brine, do kraja sezone je Šefildu ostalo još 10 mečeva u Premijer ligi i još ćetvrtfinale FA kupa sa Arsenalom, Henderson će čuvati mrežu "Blejdsa" na tim duelima.