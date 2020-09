Sramno - Nije ni promovisan, ima klauzulu od 300 miliona, a već napušta Barsu!

Naravno da niste čuli nikada za Mateusa Fernandesa i svakako da nije vest što je on već precrtan u Barsi, jer je u pitanju igrač koji je stigao iz Palmeirasa u kom se nije ni dokazao u prvom timu.



Hosep Marija Bartomeu je zimus sa kontroverznim Andijem Karijem, Barsinim skautom za Južnu Ameriku, sklopio još jedan u nizu sumnjivih poslova.



Barselona je platila Palmeirasu sedam miliona evra odmah u januaru, trebalo je još tri kroz bonuse, ali to se neće dogoditi jer Mateus Fernandes nije zglavno stigao ni da trenira sa katalonskim timom. Da sve bude još tragikomičnije, Barsa je postavila otkupnu klauzulu na 300 miliona evra, a Brazilac je potpisao ugovor do 2025. godine! On je prethodno za prvi tim Palmeirasa, do svoje 22. godine odigrao tek 11 mečeva!



Fernandes je zimus momentalno prosleđen na pozajmicu u Valjadolid, ali je zbog navodnih problema sa papirima dobio dozvolu da zaigra tek posle nekoliko meseci.



U Valjadolidu je odigrao tek 166 minuta, od ovog leta je član Barselone, ali mu je posle nekoliko treninga Ronald Kuman poručio da ne računa na njega.



Da sve bude još smešnije, "režimski" Mundo Deportivo je tokom vikenda posvetio Brazilcu čak i svoju naslovnicu i veliki intervju uz naslov "Želim da ispišem istoriju sa Barsom".



On neće čak biti ni promovisan, a danas je Barsa samo saopštila da je doživeo povredu i da mora na pauzu.



O promociji i o tome da je ovo još jedan sramotan transfer Bartomeuove uprave, niko ni ne govori...