Spremna trampa, Donaruma u Juventusu?!

Jedan od onih od kojih se očekuje mnogo u budućnosti jeste Đanluiđi Donaruma.



Golman kojeg je Mihajlović sproveo do mesta između stativa Milana, već duže vreme je spreman na novi korak u svojoj karijeri, pratile su ga i razne kontroverze tokom karijere, a njegov agent Mino Rajola je bio taj koji je vukao konce.



Sada bi on mogao da bude ključni čovek u nameri da ga preseli u Torino gde bi nastavio karijeru kao golman Juventusa.



Donarumin ugovor ističe 2021. godine i verovatno će preko leta promeniti klub, a da li će njegov novi biti baš Juventus?



PSŽ, Real Madrid i Mančester junajted su zainteresovani, pored Juventusa, a aktuelni šampion Italije je već napravio plan, a to je trampa. Ponudili bi Federika Bernardeskija u zamenu za Donarumu.