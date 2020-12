Spremite se za "bum" - Već štampaju dres sa Mesijevim imenom u drugom klubu!

I dalje vlada velika neizvesnost oko toga gde će Mesi nastaviti karijeru.



On je pod ugovorom sa Barsom još ovu sezonu, hteo je da ode ovog leta ali se to nije desilo, o čemu ste svakodnevno mogli da čitate na stranicama našeg portala.



Da li će otići na kraju ove sezone?



Polemika postoji, zavisi i od izbora za novog predsednika, sve će se staviti na tas i Mesi će moći da bira, što baš i nije bio u mogućnosti pred kraj prethodne sezone.



PSŽ ga želi, baš kao i Mančester siti, reklo bi se da su to jedina dva kluba koja imaju interes da ga dovedu, a prema informacijama portala "footballtransfers.com" u Parizu su već naredili da se pripreme za veliki bum što se tiče prodaje dresova Lionela Mesija.



Sa druge strane, Mančester siti je i dalje po mnogima favorit da dovede Lionela Mesija u svoje redove.



Svakako, još je rano za priču o tome, videćemo da li će januar doneti nešto novo jer Mesi tada prema pravilima UEFA i FIFA ima pravo da potpiše predugovor sa drugim timom.