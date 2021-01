Spektakularan transfer - Maksimović dobio saigrača iz Reala!

Talentovani japanski fudbaler Takefusa Kubo igraće za Hetafe do kraja sezone kao pozajmljeni igrač Real Madrida, potvrdio je španski klub.



Japanski tinejdžer je pretprošlog leta stigao na Santjago Bernabeu potpisavši petogodišnji ugovor, ali je dva i po meseca kasnije poslat na pozajmicu u Majorku.



Prošlog avgusta je usledila pozajmica u Viljareal do kraja tekuće sezone, ali je u redovima "žute podmornice" uglavnom bio na klupi.



To je uticalo da se pozajmica skrati, pa je tako Japanac prešao u Hetafe.



Klub iz predgrađa Madrida se posle 16 kola nalazi na poziciji sa istim brojem, na svega bod od zone ispadanja.



Već za dva dana gostuju u Elčeu, ali je pitanje da li će Kubo tako brzo dobiti priliku u timu za koji igra srpski reprezentativac Nemanja Maksimović.