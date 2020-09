Spas u zadnju čas? "Super Mario" za Marka Nikolića?

Marku Nikoliću se drma klupa, pritisak medija i otvorena kampanja protiv srpskog trenera čine svoje. Lokomotiva je dobila samo dva meča ove sezone, u sredini su tabele, moraju da dobiju u Rostovu danas, inače će pozicija nekadašnjeg trenera Partizana biti još gora.



Prodali su Mirančuka Atalanti, ali bi mogli da dobiju veliko pojačanje. Naime, "Železničari" pregovaraju sa iskusnim Mariom Mandžukićem. On je slobodan igrač, jedno vreme proveo je na "naftnom Istoku" po odlasku iz Juventusa, pričalo se o Fiorentini, ali izgleda da bi mogao u Rusiju.



Nikolić od napadača ima Smolova, Portugalca Edera, kao i Kamana koji je stigao iz Bordoa, ali do sada Gvinejac nije puno pokazao, iako je plaćen blizu šest miliona evra.



Lokomotiva je dala samo sedam golova u šest mečeva u ligi i to je osnovni problem. Nikolić se održao na klupi nakon plasmana u Ligu šampiona, pre tri godine su osvojili titulu, poslednje dve su završili iza Zenita i svakako da je plasman u vrh opet imperativ.