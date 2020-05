Španski diskont, Real pušta besplatno dvojicu od 200 miliona, kod Barse skoro svi na prodaju, Atletiko mora da se oslobodi najboljeg!

Španska liga će se, kako sada stvari stoje nastaviti, ali niko ne očekuje, s obzirom na situaciju da će navijačima do kraja kalendarske godine biti omogućen ulazak na tribine.



Gubici će biti ogromni, klubovi smanjuju troškove, priča se da će Primera doneti odluku o smanjenju plata za 30%, a svi će činiti sve da smanje troškove i pokriju gubitke.



Mediji pišu da je Real spreman da dvojicu igrača koje je svojevremeno platio 200 miliona evra pusti besplatno, odnosno da ponudi Bejla i Džejmsa Rodrigeza bez oveštećenja kako bi uštedeo na njihovim platama. Ako računamo poreze, Kolumbijac i Velšanin za narednu sezonu koštaju neverovatnih 55 miliona evra, a imaju ugovore do 2021.



Atletiko će, ako ostane bez Lige šampiona biti prinuđen da prodaje najbolje, recimo, već se pominje da bi mogli da spuste cenu i da se odreknu Saula Nigeza koga silno želi Siti. Ali, klauzula od 150 miliona je misaona imenica, tih transfera neće biti.



U Barseloni kao da su na prodaju svi sem Mesija, ali niko neće da ode. Umtiti odbija bilo kakve trampe, pokušavaju sa slome Artura Mela odnosno zamene ga za Pjanića. Što ase Kutinja tiče, gledaju ka Njukaslu, a Vidal i Rakitić ne žele da odu, ako im neko ne garantuje plate koje imaju. Prvi se dogovara sa Interom, Konte ga želi, ali vlasnici oklevaju i zbog plate i zbog Vidalovih problema van terena, Rakitić je upozorio klub da nije džak krompira. Vratio bi se u Sevilju, smanjio platu, ali Andalužani nemaju novca ni za deo njegovih ogromnih primanja.











U svakom slučaju, jedino rešenje su trampe, dovođenje mlađih igrača iz manjih klubova koji će takođe morati da smanje apetite, ili u slučaju Reala odlaganje planova za kupovine. Oni razmišljaju o Halandu, ali treba da prodaju Jovića i još najmanje tri ili četiri igrača kako bi se pojačali. Uz to Zidan ih ima 36 treba pozajmiti ili prodati desetak, sa plazama koje imaju, to znači da ih retko ko može priuštiti i na pozajmicu.



U svakom slučaju, procena je da će Real biti u gubitku 200 miliona jer nema očekivanih prihoda i oni moraju da smanje taj gubitak smanjenjem troškova. U istoj situaciji je Barselona, koja uz to mora da kupuje, pre svih Lautara Martineza, a kada izgubite na marketingu, odnosno projektovanim prihodima više od 200 miliona evra, jasno da 670 miliona koje odvajaju na plate predstavljaju naučnu fantastiku. Zbog toga će uslediti dalja smanjenja, iako su se igrači pod pritiskom odrekli dela plata dok nije bilo utakmica.



Šampionat bi trebalo da se nastavi 12. juna, kako će sve izgledati ostaje da vidimo...