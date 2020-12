Španija bruji, Srbin će biti najlepši novogodišnji poklon!

Marko Dmitrović je ponovo heroj Eibara, pošto je sačuvao svoju mrežu na meču protiv Valensija u remiju (0:0), ali to nije sve.



Dan posle, najčitaniji list Marka posvetila je na svom sajtu članak srpskom golmanu, o kom danas bruji cela Španija.



Najpre, Eibar je zahvaljujući Dmitroviću na sredini tabele sa samo devet primljenih golova, manje su primili samo Atletiko Madrid (2) i Real Sosijedad (5). Poređenja radi, Eibar je prošle sezone u ovom periodu, do 12. kola primio 19 golova, pretprošle 18, što takođe pokazuje da je Dmitrović napravio veliki iskorak, kao i celokupna odbrana Eibara.



Uz to, Dmitrović je na meču protiv Valensije stigao do 293 minuta od poslednjeg primljenog gola, od utakmice protiv Ueske, 7. novembra. Srpski golman je na šest utakmica od 12 uspeo da sačuva svoju mrežu i s razlogom je glavna tema u Španiji.







Marka nije stala u hvalospevima na račun srpskog golmana i postavlja pitanjeda li je veće čudo što Račićev šut nije ušao u gol ili što nije "otkinuo" Dmitrovićevu ruku pošto je uspeo da ga zaustavi?!





Uz reči da je Dmitrović "ove sezone sa druge planete", Marka ističe da će Srbin biti najtraženija roba ove zime.







Ono što je najvažnije, Dmitroviću ističe ugovor 30. juna 2021. godine, pa će Eibar konačno pristati da ga proda po razumnoj ceni u zimskom prelaznom roku.



U suprotnom, Dmitrović neće potpisati novi ugovor i jasno je da Eibar ne sme da dopusti da ne zaradi ništa od njegove prodaje.









Za sada nije poznato gde bi Dmitrović mogao da nastavi karijeru, ali se od ranije zna da je na meti brojnih klubova. U španskim medijima se pominjala pre Valensija, u jednom periodu i Betis, Sevilja, ali konkretnih pregovora nije bilo pre svega zbog ogromnog obeštećenja koje je Eibar tražio.



Baskijski klub sada nema izbora, niti može da podiže cenu, tako da je izvesno da će Dmitrović nekoj novoj ekipi biti najlepši novogodišnji poklon.



Društvenim mrežama kruže komentari da u La Ligi nema mnogo boljih golmana i da će Dmitrović biti premija za svaki klub koji uspe da ga dovede.



Ostaje samo da vidimo da li će Dmitrović ostati u Španiji ili ide dalje, biće zanimljiv zimski prelazni rok...





Šta vi mislite, koji je idealan klub za Dmitrovića, i da li je ostanak u La Ligi najbolja opcija?