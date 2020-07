Španci baš uporni, Luka Jović u "crno-belom"?

Svakoga dana pojavljuju se nove informacije kada je u pitanju Luka Jović.



Cena se zna, 35 miliona evra, izgleda da Real hoće da vrati deo uloženog novca, Milan je prva opcija, pojavio se Lester koji bi odmah platio i koji vidi Jovića kao zamenu za Vardija, a Arsenal bi krenuo po Srbina ako ode Obamejang.



Jović iza sebe ima očajnu sezonu, mada je pitanje da li bi bilo ko uz ovakvu minutažu napravio više, njegov problem leži u nesnalaženju van terena, svemu što mu se dešavalo, najviše njegovom krivicom, da ne ponavljamo sve gafove Srbina.



Izgleda da, iako Zidan ponavlja da ne želi da ga pusti, odnosno da Luka dobro radi i da će ostati i naredne sezone Perez je drugog mišljenja, on smatra da bi trebalo izvući deo uloženog novca, podsetimo, Srbin je plaćen 60 miliona evra.



Ok Diario, španski portal tvrdi da Real čeka Juventus sa kojim ima odličnu saradnju, tačno je da Juve traži klasičnog napadača, da želi Milika, ali da Napoli zateže. Raul Himenez i Traore su preskupi, pa bi navodno Jović bio rešenje. Juventus je oživeo Moratu, koji ni pre "Bjankonera", ni posle nikada nije tako igrao, umeju da rade i da disciplinuju mlade igrače, ali je veliko pitanje da li bi se odlučili da plate 35 miliona za Jovića. Ono neće pristati ni na to da Real ugradi klauzulu o otkupu, međutim, Španci insistiraju da bi Luka mogao da obuče crno-belo.









Da li postoji takva mogućnost videćemo, tek izgleda da u Realu sazreva odluka da se po svaku cenu odreknu Srbina posle samo godinu dana...