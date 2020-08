Soslkjerov sukob sa klubom, "pomogao" Lampard, Ole isterao svoje! Ovo su pojačanja?

Ole Gunar Solskjer je na pragu da dobije željeno pojačanje, a u pritisku na klub pomogao mu je Lampard, dakle Čelsijeve kupovine. Norvežanin je bio nezadovoljan time što Čelsi ulaže, pojačava se, a Vudvord sedi skrštenih ruku i odugovlači, pa je čitav posao oko Sanča ubrzan.



Izgleda da, iako zvanično posao nije završen, stvari se znaju, inicijelno transfer je 70 miliona evra, plus silni bonusi koji će sumu odvesti i na preko 120 miliona koliko traže Nemci. Većina od toga je lako dostižna, vezana za Sančov broj nastupa, golove, asistencije, a Junajtedu odgovara da to plaća u ratama i na više godine.



Da Borusija već smatra da je posao gotovo, neka posvedoči činjenica da pregovaraju oko dovođenja zamene, navodno je Kosovar Milot Rašica blizu prelaska iz Verdera.



Ali, to neće biti sve, Ole traži štopera i napadača kako bi kompletirao tim. Griliš u vezi je otpao, ali bi taj novac mogao da bude utrošen na Raula Himeneza iz Vulvsa, koga želi i Juventus. "Vukovi" traže 80 miliona, no Mendeš pokušava da smanji cenu.











I na kraju defanzivac. Napoli drži cenu oko Kulibalija iako je potrošio 80 miliona na napadača Osimhena, klupski rekord, sa druge strane, i Škrinjar je papren. Jeftinija opcija je Gabrijel iz Lila. Brazilski reprezentativac je meta Evertona i Arsenala, ali jasno, ako se pojavi Junajted, ostali nemaju šta da traže, ovaj štoper ima 22 godine, koštao bi oko 25 miliona evra, u Evropi je tri godine, bio je i u zagrebačkom Dinamu, ali nije dobio šansu. Videćemo da li će biti "lou kost" rešenje za Solskjera, koji navodno želi da uđe u trku sa Sitijem za levog beka Lestera, Bena Čilvela koji je takođe papren.