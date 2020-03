SOS Mesi, dovedite mu ova četiri igrača za poslednji čin karijere!

Podsetimo, Mesi ima klauzulu da može da ode bez obeštećenja narednog leta, ali su njegovi menadžeri obavestili zainteresovane klubove da neće iskoristiti opciju, jer ima obećanje da će se Barselona strašno pojačati tokom leta kako bi mu omogućila veliko poslednje poglavlje karijere.



Želja kluba je da Mesi produži ugovor do 2024. i da na "Kamp Nou" završi karijeru, a navodno četiri pozicije su problematične.



Mesi ne odustaje od želje da se u klub vrati Nejmar što bi značilo da mora da se stvori prostor u rosteru za platu Brazilca. Da li je to odricanje od Suareza koji bi mogao da prihvati ponude iz MLS, ostaje da vidimo. Što se napadača tiče, nije nepoznato, Lautaro Martinez je prva meta, sada se pominju Semedo i Vidal kao i igrači koji će smanjiti klauzulu za Lautara Martineza koga želi i Real.







Ali, pitanje odbrane je ključ. Treba im spoljni igrač, desni bek, najverovatnije i tu se pominju različita imena od Kansela koji ne igra u Sitiju do nekih mlađih igrača. Barsa želi da proda i Umtitija, traže zamenu za Pikea, ostaće Lengle, videćemo hoće li uspeti da kupe štopera po želji, i dalje su navodno ideje Markinjoš, koga PSŽ ne želi da pusti, Kulibali koji je veoma skup, ali i još par mlađih španskih štopera koji su na meti engleskih klubova.



Kažu da je Mesi poludeo nakon poraza u Madridu da je kritikovao mlađe saigrače i da je situacija zaista napeta. Njegova želja je do sada bila zakon u Barseloni, videćemo šta će se desiti do leta...