Solskjerov plan za novi Junajted - tandem od 100 miliona evra, Liverpul u strahu?

I pored krize koja će sasvim sigurno uslediti posle pandemije, Mančester junajted je spreman za veliku kupovinu.Doduše, svoje planove će morati da promene.Kalidu Kulibali od 100 miliona evra u ovom trenutku nije realna opcija, pa su za tu sumu odlučili da probaju sa dvojicom igrača.Štoper je goruća tema, traži se partner Megvajeru, a u prvi plan je izbio defanzivac Lajpciga Ibrahima Konate koji je procenjen na 40 miliona evra.U Nemačkoj tvrde da Francuz samo čeka odlazak Upamekana kako bi zacementirao svoje mesto u defanzivi "bikova", ali cena od 40 miliona evra bi mogla da privuče Junajted i preseli 20-godišnjeg fudbalera na Old Traford.Što se napada tiče, izdvojila su se dva imena - Timo Verner i Visam Ben Jeder.Nemac je velika želja Liverpula, Lajpcig ga se ne bi odrekao za manje od 60 miliona evra i jedan je od najtraženijih špiceva današnjice. Jirgen Klop je i lično razgovarao sa zemljakom, ali to ipak nije dovoljna garancija da će Verner i obući dres "redsa" pošto konkretne ponude još uvek nema.Spremili su "crveni đavoli" i plan B, Ben Jeder bi bio znatno jeftiniji od Vernera, a 19 golova i devet asistencija na 31 nastupu za Monako od početka ove sezone govori o tome da se radi o još jednom kompletnom napadaču.Ipak, mnogo toga zavisi od Pola Pogbe čija bi prodaja donela mnogo više mogućnosti timu sa Old Traforda