Solskjer zavapio, Junajted u istoj nevolji, hoće li ovo biti "a la Felaini" prelazni rok? Šta je sledeći potez!

Danas će Junajted odigrati svoju 61. utakmicu u sezoni, ako se plasiraju u finale narednog petka, do početka nove sezone imaće samo mesec dana.



Problem je u prelaznom roku, rivali se pojačavaju, Ed Vudvord nije doveo nikoga.



Solskjer je juče zavapio da su mu potrebna pojačanja, da bi trebalo produžiti i klupu, da nema dovoljan izbor igrača, ali mete kao da otpadaju jedna za drugom.



Čilvel je na pragu Čelsija, od Sanča i dalje ništa, u Borusiji su se juče kleli da ne dižu cenu i da nemaju nameru da puste Engleza, nakon što je ultimatum koji su dali "Đavolima" istekao.



"Nije to 12 ili 13 igrača, potrebno mi je 20, za ove napore", kaže Norvežanin dok se sa klubom povezuju osim Sanča, sada Saul Nigez, trampa Pogba-Dibala, Džek Griliš, Kalidu Kulibali, Doni van de Bek i Musa Dembele koji je sinoć dotukao Mančester Siti.



Ali, niko nije ni blizu, problem je što kako vreme bude odmicalo, klubovi koji prodaju će biti svesni da Junajted mora da kupi pa će postavljati nerealne uslove, tim pre što niko od pomenutih nije igrač koga sadašnji klub mora da proda.



Ovo se već dešavalo Mojesu koji je jurio celo leto Seska Fabregasa i Tonija Krosa, a završio sa Felainijem poslednjeg dana prelaznog roka.



Junajted igra odlično, izborili su Ligu šampiona, na dve utakmice su od evropskog trofeja, izgubili su jedan od poslednjih 20 mečeva.



Posao je istina završen oko Filipa Stevanovića, ali to je akvizicija za budućnost, on ostaje naredne sezone u Partizanu.











Koliki je budžet ovog leta?



To niko ne zna, zavisi i od prodaja Smolinga, Džonsa, Roha, eventualno Lingarda i Pereire.



Sada se razmišlja o kupovini Badaišile iz Monaka, umesto Kulibalija, jer je jeftiniji, plus dovođenju Saula Nigeza koji bi sam mogao da pogura transfer. Španac koji je simbol Atletika bi imao ogromnu platu na "Old Trafordu", ali problem ostaju "Jorgandžije" koje i ne pomišljaju da puste čoveka koji je odigrao 300 utakmica za klub.



Zbog toga, sve ostaje u magli...