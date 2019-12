Solskjer užasnuo navijače Junajteda, planovi za sledeću sezonu!

Ole Gunar Solskjer nema nikakvu dilemu, bez obzira na rezultate ostaće na klupi.



"Mi smo predvideli da će biti dosta padova i oscilacija, stvaramo novi tim. Nadao sam se da će biti lakše, ali setite se koliko je Liverpulu bilo potrebno da dođe gde je sad", kaže Solskjer.



Samo poređenje sa omraženim rivalom izaziva nezadovoljstvo navijača. Mnogi smatraju da je Junajted talac nostalgije, da Solskjer nema kapacitet da vodi klub i da bi trebalo dovesti nekog dokazanog trenera, čitaj, Poketina.



Ali, Norvežanin sigurno ima neke garancije.



"Imamo problem da probijemo defanzivne ekipe, ali napredujemo protiv niskog bloka. I protiv Votforda smo imali šanse. Tačno je da smo brzi i dobri u kontri, ali i ovo drugo se uči, videćete poboljšanje ove i naročito sledeće sezone", rekao je Solskjer i užasnuo većinu navijača koji bi mu rado videli leđa.



Za sada nema najava da će ekipa biti pojačana, izgleda da Haland ostaje samo san, Solskjer insistira da je Pogba najbolji vezista na svetu, ali Francuz je nezainteresovan da ostane u Junajtedu. Danas su mediji lansirali priču da bi ga klub pustio u Juventus za 65 miliona evra, plus Emre Džana, ali čini se da takve vesti nemaju nikakvu potvrdu i da je to suviše malo.



Prodaće izgleda Matića po svemu sudeći već ove zime, probaće da dovedu Džeka Griliša iz Vile, to je novo ime na spisku. Klub je stavio neke planove na čekanje dok, osim Matića, ne odu Roho i možda Anhel Gomez u Barselonu. Time bi se otvorile mogućnosti za dovođenje igrača sa jakim ugovorima i moguće ponude za Deklana Rajsa iz Vest Hema ili preskupog Medisona iz Lestera.



U svakom slučaju, Ole planira da ostane, uveren je da će dobiti još jedno leto, iako su šanse da se Junajted vrati u Ligu šampiona male...