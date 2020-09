Solskjer traži poker, hoće li pući bomba iz Čelsija?!

Ole Gunar Solskjer još uvek čeka. Doveo je Van de Beka, ali to nije dovoljno, ako imamo u vidu pojačanja Čelsija i snagu Liverpula i Sitija koji će takođe kupovati.



Ono što je izvesno je da je postignut dogovor sa Sančom oko plate, pristao je na 250 000 funti nedeljno, iako se govorilo o većoj sumi. Ipak, ostaje da se nađe dogovor sa Dortmundom, oni ne odustaju od zacrtane sume, 120 miliona evra.



Levi bek je takođe pitanje koje mora da se reši, izgleda da će na kraju pristati da u ugovor ugrade otkupnu klauzulu za Serhija Reguljona iz Reala. Španski reprezentativac bi trebalo da ima prednost u odnosu na neiskusnog Vilijamsa i povredama sklonog šoa.



Šta je sledeće?



Odbrambeni igrač se ne nazire, naime, iako je Smoling pred prodajom u Romu, Norvežanin nije uspeo da se oslobodi Džonsa i Roha, pa u ovom trenutku nema prostora da dovede nekoga u poslednjoj liniji, iako se različita imena dovode u vezu sa klubom. Engleski mediji tvrde da će sigurno neko stići i da je moguće da će štoper biti iz nekog od manjih engleskih timova.







I na kraju, moguća bomba, mada nije jasno zbog čega bi Junajted to učinio, osim ako ne proda Freda. Naime, oni su spremni da plate 60 miliona koliko je Čelsi tražio Interu za Kantea. Francuz ima veliku platu, malo će igrati naredne sezone, Lamps želi da forsira mlađe igrače, ali ne bi da proda direktnom rivalu čoveka koji je bio najbolji igrač PL. U svakom slučaju, Kante bi sa Matićem i De Bekom činio trio za dva mesta u timu, uz Pogbu i Fernandešom, ali imaju i Van Tominaja koji je izgubio mesto u ekipi. Solskjer želi da se oslobodi Freda, ali Brazilac ima takvu platu da ne mogu nigde da ga pošalju ni na pozajmicu.



Potvrđeno je da klub neće kupovati napadača u ovom prelaznog roku, ali da ako se ne dogovore oko Sanča, imaju alternative po boku, poput Daglasa Košte ili Džošue Kinga, Norvežanina iz Bornmauta koji može da igra na više pozicija u timu, ali preferira levu stranu, ako nije centralni napadač. Ova bivša nada Junajteda bi mogao da se vrati u klub za oko 25 miliona evra.



Ali, do poslednjeg trenutka "Đavoli" će juriti Sanča, to je jasno, a izgleda da su prelomili oko Reguljona. Ostalo ćemo još videti...