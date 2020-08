Solskjer tek počeo, strašan vezni red formiran, na meniju još tri pojačanja, evo i imena!

Mančester Junajted je završio posao oko Donija van de Beka, Holanđanin bi danas trebalo da stigne na preglede, transfer je oko 50 miliona evra, što je bila cena koju je Ajaks postavio i za Real prošlog leta, pa sada mnogi kažu da trio na sredini de Bek-Pogba-Fernandeš izgleda zastrašujuže.



Naravno, Nemanja Matić će imati šta da kaže na to, ali ovo je izgleda tek početak kupovina.



Solskjer je bio veoma jasan, potrebna su mu pojačanja da bi se trkao sa silnim Čelsijen, Sitijem koji će tek kupovati, ali i Arsenalom i Totenhemom koji su na putu da sklope dobre timove.



Šta još nedostaje Norvežaninu?



Pre svega štoper, poslali su ponudu za Badiašilea, talentovanog defanzivca Monaka, ali "Kneževi" ne žele da pregovaraji osim ako to ne bude neki veliki novac, kao u slučaju Marsijala. Ovog momka hoće i Real, ali narednog leta. Neka rešenja su Pau Tores iz Viljareala, Upamekano iz RB Lajpciga, i Kulibali, ali on je bliži Sitiju.











Sančo je izgleda nedostižna meta, što se krilnog igrača tiče, i dalje se pominje Daglas Košta kao opcija, Kijeza, Okampos, čak i Koman, ali za sada nema naznaka da je bilo koji posao blizu.



I na kraju napadač, Musa Dembele je izgleda preskuš, Džoš King iz Bornmauta koji je prošao klupsku akademiju je verovatnija meta, mada Igalo ostaje do zime, pa možda, ako ne bude prave prilike na tržištu, ova kupovina bude odložena na zimu.



Pojavilo se ime Patsona Dake, momka koji je nasledio Halanda u Salcburgu, a 21-godišnjeg Afrikanca želi i Liverpul...



Bilo kako bilo, ovo nisu pojačanja koja su bila na "A" listi, od Sanča, Griliša i verovatno Dembelea nema ništa, ali sigurno da će još dva igrača stići u klub do kraja prelaznog roka.