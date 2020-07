Solskjer pozvao protivničkog igrača posle meča da pojača Junajted!

Kamere su uhvatile zanimljivu konverzaciju po kraju meča na "Old Trafordu". Solskjer je bio prisan sa Nejtanom Akeom, Englezi su to odmah protumačili kao ispipavanje pulsa Holanđanina za veliki transfer.



Ukoliko Bornmut ispadne Ake izvesno menja sredinu, Junajtedu treba levonogi štoper, videćemo da li je još pre dva dana Ole završio značajan posao za "đavole".



Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt