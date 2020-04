Solskjer na mukama - "4 u 1" ne ide, želje vredne 300 miliona, a ovo je plan Junajteda!

Pred Oleom Gunarom Solskjerom je veliki izazov i težak zadatak - vratiti Mančester junajted na staze stare slave.Nema sumnje, za to će biti potreban ogroman novac, ali spisak želja postoji.Tri imena o kojima licitiraju mediji sa Ostrvo ukupno vrede ćak 320 miliona funti, pa je pravo pitanje hoće li "crveni đavoli" uspeti u nameri da završe neki od tih potpisa.Tandem Barselone Osman Dembele i Filipe Kutinjo je veoma tražen, klub ne bi imao ništa protiv prodaje, mada bi Kike Setijen voleo da zadrži Brazilca.Ipak, govor novca će možda biti jači, za njih dvojicu Barsa bi mogla da zaradi 250 miliona evra - možda baš od Junajteda koji pomno prate situaciju. Dodatno je zakuvalo saznanje katalonskog Sporta koji je otkrio da se Dembele raspitao o životu u Mančesteru kod Antonija Marsijala.Govori se i o Federiku Kjezi, Italijan je na radaru najvećih klubova sa Apenina, a za njegova usluge Fiorentina traži 50 miliona evra.Ključ je u prodaji Pola Pogbe od kojeg bi klub iz Mančester mogao da zaradi više od 100 miliona evra, čak i nakon pandemije. Uz još nekoliko prodaja, ta cifra bi dosta lako mogla da dostigne i do 200 miliona.Postoji još jedan problem za Solskjera, a to je pitanje golmana.David De Hea je neprikosnoven među stativama, nedavno je potpisao novi ugovor i sigurno će ostati na Old Trafordu.Serhio Romero i Li Grant su alternative, ali pojavio se Din Henderson koji je na pozajmici u Šefildu zaradio poziv u A reprezentaciju Engleske.Četvorica za jedno mesto, ne ide...