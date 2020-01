Solskjer ima novu ideju, stiže Venecuelanac?

Bruno Fernandeš je napokon stigao u klub, saga oko njegovog transfera na "Old Traford" je počela još letos.



Portugalac je na kraju stigao u Mančester i biće od velike pomoći Solskjeru, koji želi još jedno pojačanje do kraja prelaznog roka.



Naime, on bi da dovede jednog napadača, ali samo do kraja sezone.



Traži privremeno rešenje u napadu, nakon povrede Rašfroda, najverovatnije će na leto "Đavoli" krenuti na neko ozbiljnije ime.



Pisalo se o Odionu Igalu i Islamu Slimaniju, a sada se navodno na radaru Junajteda našao i napadač kineskog Dalijana Salomon Rondon.



Venecuelanac je minule sezone igrao odlično u dresu Njukasla u Premijer ligi, letos je zajedno sa Benitezom otišao u Kinu.











Videćemo da li "Đavoli" mogu da ga dovedu u svoje redove ove zime, jasno je da bi pokušali da izdejstvuju pozajmicu do kraja sezone.