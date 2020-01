Solkjer krenuo u lov, pet napadača na listi, nude čak i Pogbu u zamenu?

Junajted je krenuo u potragu za napadačem. Pred duel sa Vulvsima, Solsjker je potvrdio da će pokušati da dovede špica, nakon što su mu izmakli prvo Mandžukić, a zatim i Haland.



Nekoliko igrača je na meti.



Najlakše rešenje bi bio Timo Verner, verovatno bi ga RB Lajpcig pustio za oko 35 miliona evra, Liverpul je odustao, nemaju mesto za njega, ali Čelsi i dalje razmišlja o Nemcu.



Musa Dembele je takođe realna meta, ako bi "Đavoli" platili Lionu oko 60 miliona evra, Francuzi pokušavaju da vrate Marijana Dijaza iz Reala, kako bi imali prostor da napune kasu od prodaje nekadašnjeg napadača Seltika i Fulama, koji je na listi želja i Čelsija.



Teže opcije?



Svakako Raul Himenez iz Vulvsa, sinoć se odbrana Junajteda suočila sa Meksikancem, "Vukovi" su ga doveli za 35 miliona evra iz Benfike, ali tu se pita Mendeš koji "parkira" svoje igrače u Vulverhemptonu i verovatno bi neka dobra ponuda značila da bi Vulvsi pristali da se odreknu ovog napadača.



Ostale mete su nerealne. Tako su Italijani lansirali priču da bi za Pogbu, od Intera Junajted tražio Lautara Martineza što je nemoguća misija, prvo jer Pogba neće u Inter, drugo vredniji je i dalje na tržištu od fantastičnog Argentinca.



Druga je da Junajted pretekne Atletiko i uzme Kavanija šest meseci pre isteka ugovora, što je takođe nerealno, Urugvajac bi u Madrid, plus Soslkjer ipak traži mlađeg igrača i nikako ne bi ponudio "Matadoru" trogodišnji ugovor.



Od ostalih imena na listi, pominje se vezista Medison, navodno 50 miliona i Džesi Lingard je ponuda koja je otišla u Lester za sjajnu "desetku", no i to je samo priča bez osnova, jer "Lisice" to ne bi prihvatile, a Rodžers je već rekao da nema šanse da proda ni Čilvela, ni Sojundžua, ali ni Medisona...