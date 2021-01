Šokantan rasplet oko Eriksena i Dele Alija?!

Veliki preokret je na pomolu.



Naime, navodno je Totenhem spreman da pošalje Dele Alija na pozajmicu u PSŽ kod bivšeg trenera Poketina, ali i da dovede pojačanje.



Livi je izgleda popustio, kod Murinja Dele Ali neće dobiti šansu, pada mu cena, on svim silama hoće da ode jer su mu potrebni minuti kako bi igrao za Englesku.



Zbog toga bi četvrta ponuda mogla da bude prihvaćena jer u ovom trenutku nije jasno šta bi "Pevci" dobili ako Dele Ali ostane na marginama i tokom drugog dela sezone.



Zbog toga je sasvim moguće da ode, a da se u klub vrati Kristijan Eriksen.



Naime, Danac je prekobrojan u Inter, za dvadesetak miliona evra, pozajmicu sa obaveznim otkupom bi mogao da ponovo zaigra za Totenhem.









On je preko sedam godina bio u Spursima, odigrao više od 300 mečeva, sa klubom stigao do finala Lige šampiona.



Jasno da bi se ponovo vratio, posle godinu dana jer očajnički želi da igra, do sada nije imao ponude, iako je nuđen i Parižanima, kao i vodećim španskim klubovima.