Šok! Razbesneo predsednika, Kejn na prodaju! Ko sve može da ga priušti?

Izgleda da će ovo biti ključno leto za Harija Kejna.



Ali, ono što mu sa jedne strane olakšava transfer, sa druge će biti prepreka, ima li neko dovoljno novca da ga priušti.



Naime, Totenhem je u nevolji, oni su dužni oko 700 miliona evra za stadion koje otplaćuju u ratama kredita, oko 100 miliona evra za rate transfera, a neke stvari poput borbe za titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji u kojoj bi Džošua branio pojas na stadionu su otkazane.



Drugim rečima, veliki problemi, Levi je i pored protesta navijača suspendovao plate oko 550 radnika, stavio ih na državnu pomoć, a ostalima su plate smanjene za 20%.



Igrače ne sme da dira, nema dogovora oko smanjenja plata, ali klub je u nevolji.



Na sve iznervirao ga je kapiten Kejn, prvo izjavama da želi da se bori za trofeje i da gubi strpljenje u Totenhemu, a onda i time da ne treba igrati u julu i avgustu jer nema poente, to će upropastiti novu sezonu. To bi značilo da Totenhem ostane i bez novca od TV prava što bi značilo sunovrat kluba.



Nije čudo što, prema pisanju engleskih medija, Totenhem razmišlja o prodaji Kejna kao rešenje za muke. Naime, za sumu od oko 200 miliona funti, tačnije svetski rekord ili sumu koja je jednaka onoj koju je platio PSŽ za Nejmara, Kejn bi mogao da ode.



Ali gde?



Barselona nema novca, Real želi Mbapea, možda bi PSŽ mogao da priušti Kejna, ali on će teško u Francusku. Postoji tradicija odlaska najboljih igrača Sparsa u Junajted, podsetimo se samo Šeringema, Kerika i Berbatova. "Đavoli" imaju novca, ali i Rašforda, mada je Kejn sasvim drugi nivo.



Neko je pomenuo i Siti, koji traži zamenu za Aguera, ali je verovatnije da će dovesti Lautara Martineza. Italija otpada, iako je pominjan Juventus, to je naučna fantastika, oni nemaju novca za takve transfere, mada mogu da uključe neke igrače. No, bez obzira na to, njegova plata je preveliki zalogaj za Italijane.



U svakom slučaju, Kejn bi sigurno izjednačio svetski rekord, on želi da ode, a da li će ga Levi žrtvovati, ostaje da vidimo.