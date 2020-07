Šok, njega hoće svi najveći klubovi sveta, Barsa sluša ponude!?

Situacija je komplikovana, tri godine je u klubu, doveden kao veliko pojačanje, ali Dembele se više lečio nego što je igrao. I dalje je veoma mlad, no, problem nesportskog života kombinovan sa izgleda pogrešnim načinom treninga načinio je od njega problem.



Nije sporno, kada je zdrav, Francuz je pokazivao da je ogroman talenat, ali to je bilo retko.



Barselona ga je posle prodaje Nejmara platila Dortmundu 100 miliona plus 40 bonusa, od kojih većinu nije aktivirao.



Klub je odlučio da zaigra na kartu Ansu Fatija naredne sezone, ako stigne Lautaro, čini se da je Dembele prekobrojan.



Barselona bi navodno pristala na pozajmicu sa obaveznim otkupom koji bi bio oko 100 miliona evra i sigurno da bi mnogi klubovi bili zainteresovani, odložili bi plaćanje, a dobili strašnog igrača.



Odnosno strašan potencijal, kocka je u pitanju, šta ako nastavi da se povređuje?



Mbape mu je prijatelj, hoće ga u Parizu, Tuhel ga je trenirao u Dortmundu, ali se Dembeleu ne vraća u domovinu.











Pominje se Bajern koji bi sa njim i Saneom imao bokove iz snova, navodno ga je i Klop zvao, Liverpul sada nema novac, ali bi situacija mogla da se promeni za godinu dana.



Videćemo šta će se desiti, Dembele je nedostižan za italijanske klubove jer ima veliku platu, ali za PSŽ, Bajern i Liverpul to nije problem...