Šok, Kuman otpisao petoricu, među njima i jedno veliko ime!

Barselona će ponovo probati što i ovog leta, da se oslobodi suvišnih igrača, njih petorica nisu u planovima Ronalda Kumana i on nije odustao od namere da napuni kasu, kako bi zatvorio tim dovođenje Depaja i Erika Garsije. I jednom i drugom igraču ostalo je još šest meseci ugovora, pa će i Siti i Lion biti voljni da uzmu neki novac, pre nego što izgube fudbalere bez obeštećenja.



Ali, Barselona je u takvoj finansijskoj situaciji da ni ovo neće biti lak poduhvata, Holanđanin želi da se oslobodi petorke na koju ne računa, zahtev je i da se smanje primanja igrača koji ostaju, a ovo bi jasno povećalo raspon u budžetu.



Neka imena nisu iznenađenje Brajtvajt je bio iznuđeni potez, on nema kvalitet za Barselonu, dok Alenja po povratku u klub nije uspeo da se nametne, pa će verovatno biti prodat po diskontnoj ceni nekom od španskih klubova.







Umtiti odbija da ode, Francuz je van konkurencije, i kada nije povređen, a dolaskom Garsije bi ispao iz rotacije. No, Barselona će morati da smanji pretenzije kako bi se oslobodila bivšeg igrača Liona koji je odbijao Lion, ali i PSŽ, a priča se i par engleskih klubova u poslednjih godinu dana.



Žunior Firpo nije pokazao da je kvalitet za Barsu, iako je skupo plaćen Betisu, Albu neće isterati iz tima, Dest, ali i Serhi Roberto mogu da igraju i levo i desno, pa je jasno da momak koji je debitovao za Španiju i bio meta Intera, nema mesta u timu.



Najveće ime je Dembele.







On je odigrao 258 minuta od 810, protiv Juventusa je bio odličan, namučio Danila, dao gol, no, onda je nestao, igra sa velikim oscilacijama u toku meča, plus povrede su i dalje problem, Barselona ga je mnogo platila i ako Junajted ili Juventus upute ponudu tokom ove zime, Francuz bi mogao da ode. Ali, nijedan od dva velikana ne želi Dembelea za 100 miliona, Barsa mora da spusti cenu. Na drugoj strani, za njih je ovo poslednja šansa, Dembele na leto ulazi u poslednju godinu ugovora.