Snovi su, ipak, snovi - Barsa "smanjila" na 8:3, i to nije sve!

Da li možete da zamislite da jedan igrač, posle onih 8:2 u Lisabonu, na stolu ima ponude Bajern Minhena i Barselone, i on odluči da odbije Bavarce, jer je Kamp Nou njegov dečački san!



Fabricio Romano, ali i svi katalonski i holandski mediji preneli su da Seržinjo Dest danas stiže u Barselonu na lekarske preglede i potpis ugovora. On se sinoć oprostio od svojih saigrača, posle pobede nad Viteseom i potvrdio da ide na Kamp Nou.



Ajaks je prihvatio obe ponude, i Bajern i Barselona su nudili 20+5 miliona evra, ali je presudila Destova želja da ostvari dečački san. Prilično smo sigurni da ishod ne bi bio ovakav da je Leo Mesi kojim slučajem napustio Barselonu, jer ko bi onda bio lud da izabere takvu Barsu ispred onakvog Bajerna?!



Ovako, Dest će dobiti dres sa brojem 2, mesto startera i mogućnost da bude Mesijev Dani Alveš, što ni Semedo ni Serhi Roberto nisu uspevali proteklih godina.



Dest će potpisati ugovor do 2025. godine i biće u konkurenciji za gostovanje u Vigu u četvrtak.



Ipak, ni to nije sve, jer su takođe brojni izvori, među kojima i najpouzdaniji Romano, preneli da Barsa sada ponovo otvara pregovore oko Erika Garsije. Nakon što je Ruben Dijaz dogovorio transfer u Siti, Gvardiola ima petoricu štopera i pustiće mladog Katalonca da ostvari svoj san i vrati se u matični klub.









Erik Garsija je ušao u poslednju godinu ugovora, odbio je više puta produžetak saradnje, jer je odavno postigao dogovor sa Barsom. Dolazi kao prirodni naslednik Đerara Pikea, sa kojim će ove sezone deliti minutažu uz Klemena Lenglea.







Siti želi da izvuče što više novca, Barsa će odugovlačiti, jer ako ga ne puste 5. oktobra, već za nešto više od dva meseca počinje i zimski prelazni rok, a onda će Građani morati da popuste. Navodno, Barsa će nuditi 15-18 miliona evra, dok Siti traži minimum 20, tako da razlika nije toliko velika.





Složićete se, sa Destom i Garsijom, uz Pjanića, Trinkaa, Pedrija i povratak Kutinja, ipak ima jači tim u odnosu na prošlu sezonu... naročito što je Kuman ipak napravio neku čistku, otišli su "veterani" Suarez, Vidal, Rakitić, ali i Semedo koji nikada nije pokazao da je dostojan Barsinog dresa.







Ukoliko odu i Umtiti, Todibo i Rafinja, moglo bi se reći da je ovo jedan od boljih prelaznih rokova očajnog Bartomeua..