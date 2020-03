SMS kao Forest Gamp, suđeno mu "tamnoplavo"?

Italija i dalje priča o Sergeju Milinković Saviću. To je neiscrpna tema, Lacio je lider, sanjaju se smeli snovi kada je "Skudeto" u pitanju.



Priče o transferu nisu utihnule i dalje ga želi Inter, sada je u igri i Čelsi, Lućano Mođi je izjavio da će sigurno promeniti sredinu na leto.



Ali, to ne mora ništa da znači, Lacio će igrati Ligu šampiona, to znači novac, priliku da se takmiči na najvišem nivou i poveća cenu.



Sergej je bio najbolji vezista Serije A, a sada je na tu titulu dodao i najviše pretrčanih kilometara u dresu Lacija. Naima on je do sada pretrčao 272 kilometra u 25 utakmica. U više od polovine je bio igrač koji je najviše pretrčao na terenu, a promenio je i stil igre, sada nije samo opasan u napad već je sjajan u defanzivi.







Da će Lotito prodati Sergeja sve je jasnije jer je Luis Alberto produžio ugovor sa klauzulom od 100 miliona, a priča se da će Lotito odricanjem od Srbina dobiti ogroman novac da renovira ekipu i realizuje dovođenje nekolicine mlađih igrača koje je Igli Tare skautirao. Procena je i da u ovom trenutku nema dovoljno fudbalera, tačnije da Simone Inzagi mora da ima veću konkurenciju naredne godine na više frontova.



Videćemo šta će biti sa Milinković-Savićem, nadajmo se da će Srbija završiti na EP što bi značilo priliku da mu cena još poraste.