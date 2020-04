Sklopljen posao oko Kutinja!?

Engleski mediji tvrde da je kraj posla veoma blizu i da će Čelsi na popustu dobiti željenog igrača.



Hteli su ga i prošlo leto kada je prodat Azar, ali tada je važila zabrana transfera za "Plavce". Ipak, kontakti nisu prekidani i izgleda da je to sudbina, Kutinjo će u London.



Brazilac je proveo sezonu u Bajernu, Nemci imaju klauzulu, ali ne žele da ga otkupe, sa druge strane, iako je Kike Setijen izjavio da računa naredne sezone na Kutinja on se neće dugo zadržavati u Barseloni.



Katalonci na sve načine pokušavaju da ga prodaju kako bi dobili makar deo novca uloženog u nekadašnjeg igrača Liverpula. On je upozorio da sam odlučuje, odbacio je mogućnost da se vrati u Inter kao deo transfera Lautara Martineza, Čelsi je opcija kojoj se i nadao.



Ali, koliko će Plavci morati da izdvoje. Suma bi mogla da bude oko 80 miliona evra, možda i nešto manja, što znači da bi Barselona izgubila praktično polovinu uloženog u Kutinja.







No, drugo rešenje nemaju, izvukli su na pozajmicu desetak milion od Bajerna, i ovo što sada mogu da uzmu će im olakšati put ka dovođenju dva željena pojačanja, Lautara Martineza i Nejmara. Samo, moraće da prodaju najmanje sedam ili osam igrača uz Kutinja, kako bi se domogli pomenutog tandema.