Sjajni napadač zaludeo velikane sa Ostrva, gde će biti naredne sezone?

Stigao je minulog leta u redove Lila Viktor Osimen kao zamena za Rafaela Leaa, doveden je iz belgijske ekipe Šarleroa za 12 miliona evra.



Pokazao se kao sjajna akvizicija, na 26 nastupa u Ligi 1 upisao je 13 golova i pet asistencija, dodao je još po dva pogotka u Ligi šampiona i Liga Kupu, kao i jedan u Kupu Francuske.



Tako je 21-godišnji fudbaler skrenuo pažnju nekih od najvećih evropskih klubova, najčešće je bio povezivan sa Liverpulom.



Jasno je da će na "Pjer-Moroj" stići veliki broj ponuda narednog leta, ali pitanje je da li će ih Lil prihvatiti?



Sam fudbaler je istakao da bi voleo da ostane, ali nije otpisao mogućnost odlaska iz kluba.



"Voleo bih da ostanem u Lilu ali nikada ne znate šta će se desiti. Dugujem to klubu, ali ja ću otići tamo gde uprava bude želela", istakao je Nigerijac.











Trener "Doga" Kristof Galtije je izjavio da je i želja kluba da Viktor ostane, ali da on to jednostavno ne može da garantuje.



"Viktor je rekao da želi da ostane i naredne sezone. On je iskren dečko, srećan je ovde. Mnogo ga cene, navijači ga obožavaju.



Ipak, ako za par nedelja veliki timovi krenu po njegov potpis, mi ćemo morati da slušamo. To je logičan sled stvari", rekao je šef struke Lila.



Dakle, sudbina talentovanog napadača je veoma neizvesna, prate ga i Mančester junajted i Čelsi, čini se da bi Lil mogao da se nađe u poziciji da ne može da ga zadrži zbog unosnih ponuda.



Nisu toliko finansijski jak kluba da bi mogli da odolevaju ponudama velikana sa Ostrva, pa je utisak da bi Osimena od leta mogli da gledamo u Premijer ligi.