Sjajne vesti za "Gunere", Arteta pakuje tim, Maurito šlag na tortu?

I dalje nema rešenja kada je Mauro Ikardi u pitanju. PSŽ želi da ga zadrži, on nije oduševljen, priča se da nije u dobrim odnosima sa Nejmarom (u pozadini je Mesi), pa je pitanje šta će od svega biti.



Za Inter je košmaran scenario da se Ikardi vrati, ima još dve godine ugovora, otpisan je, nije deo projekta i Konte ga neće vratiti u tim. Ne želi ni u Napoli, njegov cilj je ostanak u Interu ili odlazak u Juventus kome ne pada na pamet da plati 85 miliona, iako žele Maurita.



Sada ga Inter nudi kao deo trejda za Obamejanga, Arsenalu bi to sigurno odgovaralo, kapiten ima još godinu dana ugovora, i nema nameru da ga produži.



U ovoj trampi bi bili svi na dobitku, ali pita se Ikardi. Jasno, njemu se ne ide u London, kako smo rekli, porodica bi da ostane u Italiji i to je glavni problem. Ipak, ako bude suočen sa time da provede godinu na tribinama, možda i prihvati, tim pre što Arsenal može da mu ponudi veću platu od one koju ima u Interu.



Arsenal je dobio još jedno pojačanje, Džordža Luisa, ali to je akvizicija za budućnost, ranije je proveo jedno vreme u Ipsviču, igrao u nižim norveškim ligama, zadovoljio na probi, slobodan je igrač, pa će potpisati ugovor. Igra na spoljnim pozicijama u napadu, ima 19 godina, a ponikao je u Tromsu. Biće priključen mladom timu.



Podsetimo, mediji spekulišu da Arsenal ima dogovor sa Kurzavom iz PSŽ, a pokušavaju na pozajmicu da uzmu Korentina Tolisoa iz Bajerna koji je povređen i propustiće nastavak Bundeslige. Njega Bajern želi da proda, pa bi Francuz mogao da stigne na pozajmicu sa otkupom narednog leta.











Ono što navijačima nije jasno je da Sten Kronke štedi i dalje iako je njegovo bogatstvo tokov krize zbog korone, poraslo za još 300 miliona. Ali, to je stara priči "tihi Sten" jednostavno neće uložiti ono što klub ne zaradi.



Zbog toga Arteta mora da bude kreativan, da traži pojačanja među slobodnim igračima, on recimo želi Upamekana iz Lajpciga, ali je Bajern mnogo finansijski jači, i Arsenal mora negde da nađe jeftinijeg štopera. Podsetimo, biće jači za mladog Salibu koga su kupili prošle godine, ali Papastopulos, Mustafi, ne ulivaju poverenje i klub želi da ih se oslobodi, kao i Toreire i Kolašinca. Uz to, nadaju se da bi Roma mogla da otkupi Mihtarijana kako bi budžet bio veći...