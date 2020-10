Šizma u PSŽ, smenjuju trenera?! Ušli u klinč sa Juventusom, Realom i Arsenalom, mogu li da dobiju trku!

Nema mira u PSŽ, kako se priča, Leonardo i Tuhel su na ratnoj nozi. Naime, Brazilac i dalje želi da dovede Alegrija, Nemac ima ugovor do kraja sezone, javno je rekao da je nezadovoljan pojačanjima, a između redova zamerio je direktoru što nije produžio ugovore sa veteranima, kapitenom Silvom i napadačem Kavanijem.



"Kome se ne sviđa može da ide. Ko ne poštuje pravila i generalni smer kluba ne treba da bude sa nama", odvratio je Leonardo, a svi znaju da je mislio na trenera.



Njih dvojica dugo vode rat, ono što se u ovom trenutku zna je da Tuhel traži da se dovede štoper i vezni igrač, ali je PSŽ u minusu sto miliona evra, oslobađa se velikih ugovora i to je bio razlog da puste trojicu kao slobodne igrače (računamo i Menijea).



I dalje nema prodora oko dovođenja Ridigera na pozajmicu iz Čelsija, Kulibali je preskup, Škrinjar takođe, a u veznom redu, meta je Auar. Njega hoće i Arsenal, ali je problem što su i Juventus i Real Madrid razgovarali sa ovim fudbalerom, ubeđuju ga da ostane još sezonu u Lionu i sačeka njihove ponude. Auar želi u Juve, na kraju krajeva to nije daleko od kuće, a uz to, priča se da bi rado radio sa Pirlom. Pominjan je i Bajern, uslove je dogovorio sa Arsenalom, jer je prelonio da ode ovog leta, ali "Guneri" ne mogu da plate 60 miliona Lionu. PSŽ može, samo "Les Gones" ne bi želeli da prodaju igrača rivalu iz lige.











Sve u svemu, uzburkalo se u Parizu, Leonardu se zamera kupovina Ikardija, koga Tuhel ne ceni previše, sinoć su zgromili Anže sa 6:1, Argentinac nije dao nijedan gol. Sada se pominje dolazak Keana na pozajmicu iz Evertona, a mnogi veruju da je to uvod u smenu Tuhela i angažovanje Alegrija kod koga je Kean eksplodirao i onda otišao u PL.



Da sačekamo, jer Leonardo teško da može da smeni Tuhela zbog rezultata, PSŽ jeste izgubio dva meča u prvenstvu na startu, ali sada su se kompletirali, ušli u ritam, pa nije daleko trenutak kada će zaposeti prvu poziciju na tabeli. Jesenja liga šampiona ne bi trebalo da im predstavlja problem, u grupi su sa Junajtedom, Bašakšehirom i Red Bul Lajcigom, čini se da bez obzira na skrivene pretnje, oni u ovoj konkurenciji imaju daleko najjači tim.







Ali šizma između Leonarda i Tuhela se ne može sakriti, mnogi su očekivali da Nemac sam ode, kao u Dortmundu, kada se nije slagao sa politikom kluba, sigurno mu neće nedostajati ponuda, ali on planira da ostane do kraja ugovora. Bio je kandidat pre nego što je Flik uzeo triplu krunu za Bajernovu klupu, a mnogi veruju da je njegov sledeći korak PL.