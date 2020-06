Šizma u PSŽ! Sad i Sergej zavisi od ishoda pravog fudbalskog rata!

Nema mira u PSŽ, i dalje se lome koplja.



Problem je Tomas Tuhel. On neće odstupiti, ima ugovor, a u sukobu je sa direktorom Leonardom, dok ima podršku predsednika Al-Kelaifija.



Dva vodeća čoveka kluba su ukrstila koplja, Leonardo je veliko ime, kao direktor je 2012. započeo revoluciju, doveo Ibru i Tijaga Silvu, radi se o čoveku koji je garant za dovođenje poznatih igrača.



Ali, sama porodica iz Dohe, Al-Tanijevi vlasnici kluba su doveli Tuhela i Al-Kelaifi brani stav da treba da ostane još jednu godinu, i pokuša da uđe u Ligu šampiona. PSŽ je u četvrtdfinalu, ali je liga prekinuta, sa velikim hendikepom i bez mečeva će ući u utakmice u drugoj polovini avgusta. Jasno, počeće pripreme ranije, ali bez takmičarskog ritma, znatno je teže, pogotovo što je u pitanju nokaut sistem.



Leonardo je jasan, on želi da na klupi vidi Maksa Alegrija koji je igrao dva finala Lige šampiona, ima iskustva, mogao bi da privuče italijanske igrače, ubedi Pjanića, a verovatno i da pokuša da privuče Sergeja Milinković Savića, De Šilja koga je doveo u Juventus i još par igrača.



Sa druge strane Tuhel ima podršku Nejmara i njegovog klana u klubu, dok sa druge strane Mbape još od prošle sezone vuče sukobe sa trenerom. Problem za problemom, PSŽ je odustao navodno od Kulibalija, a i on sam nije bio raspoložen da igra u francuskoj ligi.













Sam Tuhel se navodno žali da oseća nepoverenje trenera, a ako mu ne bude ponuđen novi ugovor, to će biti dokaz da PSŽ čeka priliju da ga smeni. Ni prelazni rok tokom sukoba neće biti isti, recimo da Nemac ima neke svoje ideje u odbrani, dok Leonardo pokušava da dovede sada Romanjolija ili čak Škrinjara kako bi nadomestio odlazak slobodnog Tijaga Silve. Uz to. može se desiti da sudbina Milinković-Savića zavisi od ishoda ovog kratkog spoja na relaciji Tuhel-Leonardo.



Navodno je sukob izbio i oko Kavanija, koga je Tuhel hteo da zadrži, ali je Leonardo otkupio Ikardija...



Sve u svemu, bitka za moć se nastavlja, videćemo šta će se desiti, tek Brazilac neće lako odustati od plana da PSŽ promeni trenera.