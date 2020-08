Sitiju 15 miliona zarade od Pepove najveće greške u karijeri!

Kao što već danima prenose brojni mediji, Džejdon Sančo se nalazi na korak od transfera u Mančester Junajted.





Po brojkama, ovo će biti jedan od najvećih transfera u istoriji Premijer lige, a sa svim bonusima očekuje se da Sančo obori i rekord Pola Pogbe, koji je leta 2016. godine stigao za 105 miliona evra.



Sanča u Junajtedu čeka legendarna "sedmica" na leđima i astronomska plata od 200.000 funti nedeljno u ugovoru do 2025. godine.



Junajted bi trebalo da plati odmah oko 70 miliona evra i još dodatnih 50 kroz razne i lako ostvarive bonuse, a tu će do profita doći i Mančester Siti.



Ako ste zaboravili, Siti je pustio Sanča za samo osam miliona evra, leta 2017. godine, doduše, tada je tek napunio 17, ali je veliki propust Pepa Gvardiole i Ćikija Begiristajna koji su procenili da pred njim nije svetla budućnost.



Ipak, Siti je u klauzulu dodao i dodatnih 15% od naredne prodaje, tako da će Građani dobiti oko 15 miliona funti od Sančovog transfera u Junajted.



Ako na to dodamo da bi Sančo do sada i kod Pepa sigurno izrastao u sjajnog igrača, moglo bi se reći da je Siti napravio veliku grešku kada ga se olako odrekao pre samo tri godine.



Inače, očekuje se da do kraja nedelje bude i zvanično završen transfer, pošto je Borusija Dortmund odredila 10. avgust kao krajnji rok za realizaciju.