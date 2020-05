Sitijev najveći strah, najbolji igrač najavio odlazak, ko će krenuti još tim putem?

Mančester Siti je izbačen iz Evrope na dve godine, uložili su žalbu, čekaju arbitražu u Lozani, sada je sve na "stendbaju" zbog korone, ali iz Švajcarske su stigle potvrde da će slučaj biti rešen pre početka nove sezone u Ligi šampiona, odnosno da zbog odlaganja Siti neće uspeti da zaobiđe pravila i ostane u eliti naredne sezone.



Pomalo šokantno zvuče informacije da je najbolji igrač kluba De Brujne prilično skeptičan kada je ostanak na "Etihadu" u pitanju.



Naime, Belgijanac koji ima 28 godina ne vidi poentu da ostaje dve sezone bez Lige šampiona, on ima ugovor na još tri godine.



"Rečeno nam je da su 100% u pravu i da će Arbitraža završiti u našu korist. Čekam da vidimo, verujem klubu, ali ću sve razmotriti. Predugo je dve godine, moraću da razmislim, jednu bez Lige šampiona bi nekako pregurao, ali dve su previše", priznaje De Brujne da razmišlja o odlasku.



Samo, pitanje je ko može da priušti najboljeg asistenta lige i po mnogima najboljeg igrača PL, jer bi taj transfer mogao da bude ogroman. Sa druge strane, Gvardiola kaže da nikoga neće primoravati da ostane protiv svoje volje.



De Brujne je dodao da njegov odlazak nije vezan za Gvardiolu i da ako odluči i da ostane, to će biti bez obzira na glasine da će Špancu sledeća sezona biti poslednja na "Etihadu".



"Radio sam i sa drugim trenerima", dodaje Belgijanac.



On kaže da neće forsirati oko transfera, da čeka odluku, da je ubeđen da će se sezona u PL završiti, ali i da u životu nije ucenjivao klub, niti da novac igra odlučujuću ulogu.



Naravno, mediji su ga doveli u vezu sa Realom, ali nema nikakvih pregovora, to su nagađanja.













Postoji bojazan u Sitiju da bi nekoliko igrača moglo da zatraži da ode, ako kazna bude potvrđena, pre svih Aguero koji bi nazad u svoj Independiente, a Sterling je rekao da će ostati u svakom slučaju.



Gvardiola i dalje ne pominje produžetak ugovora, titula je izgubljena, ali su i igri za Ligu šampiona i FA kup, planiraju trampu sa Barselonom, dovođenje Semeda, traže i novog levog beka, kao i štopera. No, i sam Španac koji je i dalje u domovini gde je od smrti majke, kaže da nema šanse za neke velike transfere i da je situacija zbog korone promenjena....