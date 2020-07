Siti završio drugo pojačanje u 24 sata, trlja ruke i Barsa!

Nejtan Ake ide na Etihad, potvrdilo je danas nekoliko pouzdanih izvora sa Ostrva.



Kako prenose engleski mediji, Bornmut je prihvatio ponudu od 43 miliona evra za sjajnog 25-godišnjeg štopera, koji će biti drugo veliko pojačanje za Pepa Gvardiolu, posle Ferana Toresa.



Ake je jedan od najkonstantnijih štopera Premijer lige, istina, Bornmut je ispao, ali njegove brojke pokazuju da on igra bez greške, te da od 2015. godine zauzima čak sedmo mesto po broju odigranih minuta u Premijer ligi.



To znači da poseduje ogromno iskustvo, a najbolje godine su tek pred njim, tako da je Gvardiola zaista ubo premiju, ako uzmemo u obzir da pet godina stariji Kalidu Kulibali košta duplo više. Siti je navodno stopirao pregovore sa Napolijem jer je Ćiki Begiristajn ljut na Napolitance još od kako je De Laurentis izigrao Građane pre dve godine i prepustio Žoržinja Čelsiju.



No, zašto se u ovoj priči raduje i Barsa?



Navodno, dolaskom Akea, otvara se mogućnost da Erik Garsija napusti Etihad i vrati se u Barsu. Katalonci su označili Garsiju kao primarnu metu za poziciju štopera, pošto mu ističe ugovor za godinu dana i okleva da ga produži sa Građanima.







Garsija je dete Barselone, rođen 2001. godine, prošao je sve mlađe kategorije La Masije, pre nego što je 2017. odlučio da ode u Siti, nezadovoljan ponašanjem uprave katalonskog kluba. Ipak, sada su stvari drugačije pošto i on zna da će ova uprava biti bivša već sledećeg leta, kada svi očekuju dolazak Ćavina na klupu, kao i Karlesa Pujola na poziciju direktora, koji je jedan od njegovih zastupnika.





Sve u svemu, Ake stiže na Etihad do kraja nedelje, Pep će verovatno prodati Stounsa ili Otamendija, a ako Garsija ne prihvati poslednju ponudu, Siti će ga pustiti u Barsu kako bi zaradio barem nešto...