Siti - Stižu pojačanja iz Zvezde i Ajndhovena, ovo su još pet imena na Pepovoj listi!

Mančester Siti ne odustaje, Pep Gvardiola je tražio da dvojica mladih igrača pojačaju akademiju i u skorije vreme konkurišu za tim.



Prva želja je Mohamed Ihataren iz PSV Ajndhovena koji je odigrao već 24 meča za "Filipsovce" postigao šest golova. Holandija i Maroko već vode bitku za igrača, kada je reprezentacija u pitanju, on je do sada igrao za mlađe holandske selekcije bio i prvak Evrope do 18 godina.



Ali, Marokanci mu nude da već debituje za seniorski tim.



Drugo pojačanje bi trebalo da bude naš Miloš Pantović. Fudbaler Zvezde je želja Sitija, skauti su ga gledali, radi se o jednom od najvećih talenata u Srbiji, već je protiv Trepče postao prvi igrač u istoriji Zvezde koji je debitovao, a 2002. je godište. Njega je hteo i Sporting Lisabon, ali čini se da je dogovor sa Sitijem na stolu.



No, to su pojačanja za budućnost, šta će biti sa igračima koji odmah mogu u prvi tim. Pominje se Dajot Upamekano, ali njega hoće i Totenhem i Arsenal, Siti neće platiti 60 miliona za ovog igrača Lajpciga.



Levi bek Lestera Čilvel ostaje prva opcija, traži se štoper, ali će čekati leto, dok bi Isko mogao da stigne takođe u junu. Osim veznog reda, problem je napad, odlazak Žesusa će biti gotova stvar, ako bude plaćena klauzula za Lautara Martineza.



Siti je potvrdio da će Gvardiola sigurno ostati do 2021. a vrše pritisak da već sada potpiše novi ugovor do 2024. godine.