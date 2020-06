Siti dobija neočekivano pojačanje, Roma u problemu?

Lajpcig je minulog leta u svoje redove doveo napadača Patrika Šika iz Rome. Mladi Čeh nije uspeo da se dokaže u redovima "Vučice", pa je završio na pozajmici u Nemačkoj.



Postigao je 10 golova na 19 nastupa u Bundesligi ove sezone i konačno podsetio zašto je pre par godina bio na pragu prelaska u redove Juventusa.



Spekulisalo se da će ostati u Lajpcigu i po završetku sezone, tačnije da će nemački klub platiti dogovorenu klauzulu od 28 miliona evra i da će ga zadržati u svojim redovima.



Na pozajmici u redovima "Bikova" je i levi bek Mančester sitija Anhelinjo, koji je u smiraj zimskog prelaznog roka stigao u klub sa "Etihada". U pitanju je takođe pozajmica do kraja sezone, sa pravom otkupa za 30 miliona evra.



Španac je oduševio u Bundesligi, na devet nastupa je stigao i da upiše po gol i asistenciju, pa se stekao utisak da će Lajpcig iskoristiti dogovorenu opciju kako bi ga zadržao u klubu.



Ipak, kako stoje stvari, Lajpcig neće platiti dogovorene klauzule za Šika i Anhelinja.



To je potvrdio i trener nemačkog kluba Julijan Nagelsman.



"Mislim da ćemo uspeti da se izborima za Ligu šampiona. Ali čak iako to izvedemo, verujem da najverovatnije nećemo otkupiti Šika i Anhelinja. Ne možemo da tek tako trošimo resurse, čak i u slučaju da se kvalifikujemo za Ligu šampiona", izjavio je Nagelsman, prenosi "Bild".