Simeoneovo pojačanje za titulu, neostvarena želja stiže na zimu?!

Atletiko Madrid je ponovo zainteresovan da u svoje redove dovede Arkadijuša Milika.



Madridski As je danas plasirao da Dijego Simeone želi Poljaka, koji je bio njegova želja još letos.



Plan Atletika je bio da proda Dijega Koštu i da Luisu Suarezu pridoda i Milika, ali to je bilo nemoguće pošto je Aurelio De Laurentis zahtevao preveliko obeštećenje.



Sada je situacija drugačija, Milik bi na leto mogao da ode kao slobodan, samim tim bi obeštećenje na zimu bilo minimalno.



Milik odavno želi da napusti Napoli, letos je bio u ozbiljnim pregovorima sa Juventusom i Romom, ali niko nije imao novca da ga dovede.



Milik je u Napoli stigao leta 2016. godine, do sada je odigrao 122 utakmice i postigao 48 golova u svim takmičenjima.



U Madridu veruju da bi Milik mogao da bude idealan parnjak Suarezu u Simeoneovoj omiljenoj formaciji 4-4-2.







Dovoljno za titulu?