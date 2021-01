Simeone našao napadača u Baskiji?

Atletiko Madrid ima prednost od dva boda nad Real Madridom, ali i dva meča više od svog gradskog rivala koji je do sada jedini tim koji je dobio "jorgandžije" u Primeri.



"Vandu Metropolitano" tokom januara napušta Dijego Košta, Čolo traži prikladnu zamenu za iskusnim napadačem. Prvi pik je bio Milik, međutim sa De Laurentisom nema nalaženja zajedničkog jezika. Olivije Žiru će po svemu sudeći ostati u Čelsiju makar do kraja sezone. Atletiko bi mogao da pokuša sa kupovinom u domovini.



Vilijan Žoze je interesantna meta, Brazilac nastupa u odličnom Real Sosijedadu, ali napadač beleži promenljivu minutažu. 29-godišnjak ima svega četiri postignuta gola na devetnaest utakmica.



"Devetka" Sosijedada ima ugovor do 2024. godine, videćemo koliko će Baskijci potraživati za njegovu prodaju.