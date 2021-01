Simeone nanjušio šansu, preti odlaskom! Šta Atletiko mora da učini?

Atletiko iz Madrida traži napadače, Dijego Košta je prošlost, ali ovo što ima nije dovoljno, pa se postavlja pitanje ko će biti partner Suarezu. "Ćolo" smatra da ima šansu za titulu, ali da klub mora da se pojača.



Prva meta je Arkadijuš Milik za koga Napoli ne spušta cenu, vredi 15 miliona, iako mu ugovor ističe u junu. Alternative su Raul De Tomas napada Reala koji je blistao na pozajmicama u Raju, sada u Espanjolu, 12 golova u 17 mečeva u Segundi.



Navijači žele Jaga Aspasa fantastičnog napadača Selte koji je sa Suarezom bio u Liverpuli, ali on je vezan za klub iz Viga gde je kapiten i ne žele da ga se odreknu.



Što se tiče pominjanog Lorena Morona on je trenutno u drugom planu u Betisu, u drugom je planu, prošle zime ga je želela Barsa, imao je koronu i teško se vraća u formu, Andalužani bi ga najverovatnije prodali.



Simeone hoće i Markosa Alonsa, mada Čelsi zateže, traži veliki novac za Španca koji je u drugom planu. Problem je jasan, ni Madriđani nemaju novca zbog pandemije, ni da zamene Tripijea koji je kažnjen 10 nedelja zbog kršenja pravila o klađenju. Ovde je situacija uvrnuta, on neće moći da igra za klub, ali za reprezentaciju saveza koji mu je odrezao kaznu hoće...



Tripije je bio nezamenjiv, odigrao je svaki minut ove sezone, zamena Šime Vrsaljko je sklona povredama.



Ali, napadača moraju da dovedu to je jasno i eventualno još jednog fudbalera koji može da igra u 3-5-2, ali je manje ofanzivan od Karaska. Zbog toga je Markos Alonso idealno rešenje.



"Jorgandžije" su pod kreditima za "Vandu", takođe plate su oko 350 miliona bruto, jasno je zbog čega moraju da smanje troškove. Prodali su Partija, Grizmana pre 18 meseci, ali su odbili da recimo prihvate ponudu za Himeneza od Sitija.



Priča se da Simeone oseća da je ova godina šansa za titulu, da bi želeo da se uloži novac, a da onda na leto prodaju nekoliko bitnih igrača i tako poprave "krvnu sliku" kada su finansije u pitanju.



Atletiko je sinoć izbačen iz kupa od trećeligaša Kornelje, Simeone je rekao da će se truditi da nadoknadi to, "ako bude tu i sledeće godine". To je suptilna pretnja klubu, ima ugovor do 2022. Kup ionako ne zanima nikoga, sve nade baciće na prvenstvo.



Razlog je kriza Barse, nemogućnost Reala da se pojača, Atletiko je prvi dva boda više od Reala, ali i dva meča manje. U odnosu na Barsu imaju čak sedam bodova više i takođe dva meča manje, pa je jasno, da zaista imaju dobru šansu za drugu titulu u eri Simeonea.