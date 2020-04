Simeone izabrao novi stub odbrane?

Atletiko Madrid je odredio prvu metu za odbranu, a to je štoper Valjadolida Mohamed Salisu.



Sportski direktor Andrea Berta već neko vreme radi na ovom transferu, ali Valjadolid, čiji je većiniski vlasnik Brazilac Ronaldo, uporno odbija Madriđane.



Atletiko je poslao prvu ponudu u iznosu od 12 miliona evra, ali do dogovora još uvek nije došlo.



Marka piše da je Salisu na ceni, da ga žele klubovi iz Premijer lige, i da je dobio čak tri ponude iz Serije A, ali da želi da ide kod Dijega Simeonea.



Salisu je rodom iz Gane, rođen je 1999. godine, a član Valjadolida je još od 2017. godine. Ipak, za prvi tim je debitovao tek u ovoj sezoni i pokazao je kvalitet i zainteresovao brojne klubove.



Zanimljivo, on se tokom prethodnih nedelja povezivao i sa Realom, ali to je bilo daleko i samo u domenu glasina...





Ako ne pratite La Ligu, pogledajte o kakvom igraču je reč: