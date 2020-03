Simeone ima tri velika zadatka - dve prodaje i da "prepravi" smešnu klauzulu

Atletiko Madrid ima tri važna zadatka do kraja ove sezone, odnosno do početka prelaznog roka.



Kako prenose španski mediji, tri imena su u orbiti na Vanda Metrpolitanu, a to su Dijego Košta, Tomas Lemar i Tomas Parti.



Prva dvojica bi trebalo da popune kasu, odnosno biće prodati u slučaju prave ponude, dok je daleko važnije da Parti potpiše novi ugovor.



Po trenutnom, njegova otkupna klauzula iznosi samo 50 miliona evra, a kako je jedan od najboljih igrača ekipe Dijega Simeonea, već je privukao pažnju brojnih klubova. Ako uzmemo u obzir današnje tržište, 50 miliona evra je zaista smešna cifra, koju bi platili brojni klubovi iz Premijer lige.



Tomas Parti je Simeoneov najpouzdaniji igrač, odigrao je 35 utakmica ove sezone, a na 31 je bio starter.



Što se tiče Lemara i Košte, odavno je jasno da je Simeone na neki način spreman da ih se odrekne i da samo želi da izvuče što više novca.



To se posebno odnosi na prvog, Lemar je stigao za 70 miliona evra leta 2018. godine iz Monaka, ali nije ispunio očekivanja.



Košta polako ulazi u godine, tek je četvrti izbor u napadu, iza Alvara Morate, Žoaa Feliksa i Anhela Koree.